Zürich (awp) - Beim Kosmetikverpackungshersteller Airopack ist die Geldnot gross: Am Vortag (31. Januar) seien Verzugsfälle gegen die Hauptkreditvereinbarungen eingetreten, teilte das Unternehmen am Freitag in einem Communiqué mit. Bei den bisherigen Gesprächen mit den grossen Kreditgebern habe man bis jetzt keine umfassende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...