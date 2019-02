The following instruments on XETRA do have their first trading day 01.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA SAUK XFRA IM00BFMXG143 TERRA CAPITAL PLC DL -,01 EQ00 EQU EUR N

CA LAUT XFRA LU1834983394 LIF-600 AUTOM. EOA EQ00 EQU EUR Y

CA LCHM XFRA LU1834983634 LIF-600 CHEMIC. EOA EQ00 EQU EUR Y

CA LCST XFRA LU1834983808 LIF-600 CO.+MA. EOA EQ00 EQU EUR Y

CA LFIN XFRA LU1834984798 LIF-600 FI.SER. EOA EQ00 EQU EUR Y

CA LIGS XFRA LU1834987890 LIF-600 IN.G.+S EOA EQ00 EQU EUR Y

CA KIFF XFRA TH0121010019 KIATNAKIN BK-FOREIGN-BA10 EQ00 EQU EUR N

CA LIRU XFRA LU1834987973 LIF-600 INSURA. EOA EQ01 EQU EUR Y

CA LMDA XFRA LU1834988195 LIF-600 MEDIA EOA EQ01 EQU EUR Y

CA LPHG XFRA LU1834988351 LIF-600 PER.+H. EOA EQ01 EQU EUR Y

CA LRET XFRA LU1834988435 LIF-600 RETAIL EOA EQ01 EQU EUR Y

CA LTVL XFRA LU1834988781 LIF-600 TR.+LEI EOA EQ01 EQU EUR Y