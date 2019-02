The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA00206RGC03 AT + T 18/48 BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0147023466 RABOBK NEDERLD 12-19 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DK0EVS2 DEKA IHS MTN S 7506 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4MT2 LB.HESS.THR.CARRARA05B/15 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW2WE8 LBBW OPF.4122 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US03879QAD60 VEREIT O.P./CLARK A.14/19 BD00 BON USD N

CA XFRA US500769GV07 K.F.W.ANL.V.16/2019 DL BD00 BON USD N

CA XFRA USU44886AG10 HYUNDAI CAP.A. 14/19 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA FR0011725407 CM-CIC HOME LOAN 14/19MTN BD01 BON EUR N

CA FTEV XFRA US685218AA79 ORANGE 14/19 BD01 BON USD N

CA SWYA XFRA US786514BR92 SAFEWAY INC. 2019 BD02 BON USD N

CA OCIE XFRA ES06670509E9 ACS,ACT.CO.SER.INH. -ANR- EQ01 EQU EUR N