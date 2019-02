München - ContentSquare, eine Plattform zur Analyse und Optimierung des Nutzererlebnisses, hat in seiner dritten, vom globalen Investmenthaus Eurazeo angeführten Finanzierungsrunde 60 Millionen US-Dollar gesammelt. Mit der Finanzierung wird die Forschung und Entwicklung mit Schwerpunkt KI und Predictive Analytics bei ContentSquare vorangetrieben sowie die Aktivitäten in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten weiter ausgebaut. An der Runde nahmen auch alle bisherigen Investoren des Unternehmens teil.

"Unternehmen wird immer stärker bewusst, wie wichtig heute die Verbesserung der digitalen Customer Experience ist", sagt Jonathan Cherki, Gründer und CEO von ContentSquare. "Mit dieser neuen Finanzierung beschleunigen wir die Entwicklung unserer Lösung, indem wir mithilfe vertiefter Analysen unsere Erkenntnisse erweitern und intelligenter machen. Einzelhändler und namhafte Unternehmen profitieren durch einen höheren Return on Investment sowohl online als auch offline. Es wird ihnen nicht nur helfen, Geschäftschancen zu identifizieren, sondern auch, das neue entscheidungsorientierte Zeitalter der digitalen Erlebnisse für Kunden voranzutreiben - ein entscheidender Faktor in der heutigen wettbewerbsintensiven digitalen Landschaft."

ContentSquare wertet das Kundenverhalten anhand von Milliarden digitaler Kundenkontaktpunkte und Mausbewegungen aus, um anhand dieser Erkenntnisse die Kundenbindung zu erhöhen, die Betriebskosten zu senken und Konversionsraten zu steigern. Das Unternehmen, dessen Lösungen von Digital-, Content-, Produkt-, Analyse-, Akquisitions-, IT- und UX-Teams eingesetzt werden, ist Vorreiter bei der Entwicklung der digitalen Transformation für grosse globale Marken. Es arbeitet mit einer Reihe von Top-Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, Luxusartikel, Reise- und Gastgewerbe, der Automobilindustrie und Versicherungen zusammen. Unter den Kunden von ContentSquare sind weltweit ...

