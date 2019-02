Trotz vielerlei Fragen und juristischen Quärelen präsentierte Facebook gestern was man kann: Eine steigende User-Zahl, steigende Werbeeinnahmen und einen Milliardengewinn. 10, 5 % Tagesgewinn waren der Lohn dafür. Es lohnt sich, die Einzelheiten dieses erstaunlichen Erfolgskurses nachzuvollziehen. Wie geht es weiter nach rund halbierter Notierung auf der langen Zeitschiene? Lesen Sie dazu AB-Daily und die anderen Briefe aus unserem Haus. An dieser Stelle reicht der Platz dafür nicht aus.



