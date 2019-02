Die US-Bank JPMorgan hat DowDupont nach Zahlen zum vierten Quartal von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 65 auf 53 US-Dollar gesenkt. Die Kennziffern des Chemiekonzerns hätten ein trübes Licht auf die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2019 geworfen, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Anleger müssten bei der DowDupont-Aktie nun wohl mehr Geduld in puncto Wertsteigerung aufbringen als bisher, begründete er sein neues Anlagevotum. Zudem reduzierte der Experte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2019 und 2020./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 01:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2019 / 01:06 / GMT

