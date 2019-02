Bern - Die Stimmung der Schweizer Konsumenten hat sich erneut leicht aufgehellt. Sie rechnen zwar weniger mit Jobverlusten und einer besseren finanziellen Lage, allerdings erwarten sie eine Eintrübung der Wirtschaft.

Der Index zur Konsumentenstimmung des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) stieg im Januar auf -4 Punkte an, wie die quartalsweise Umfrage ergab. Damit übersteige der Index seinen langjährigen Mittelwert von -9 Punkten, teilte das Seco am Freitag in einem Communiqué mit. Bei der letzten Umfrage im Oktober war der Index bei -6 Punkten gelegen. Allerdings ist die Stimmung deutlich schlechter als vor einem Jahr (+5 Punkte).

Zuversichtlicher gestimmt sind die Konsumenten für den Arbeitsmarkt: Sie rechnen nun mit einer geringeren Arbeitslosigkeit. Der Teilindex zur erwarteten ...

