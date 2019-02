Die Fondsgesellschaft DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005140008) will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 1,37 Euro je Aktie ausschütten, wie am Freitag berichtet wurde. Beim derzeitigen Kursniveau von 23,57 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 5,81 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 5. Juni 2019 statt. Die bereinigten Erträge gingen im vierten Quartal 2018 auf ...

