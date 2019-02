Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008) will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 0,11 Euro je Aktie ausschütten. Beim derzeitigen Kursniveau von 7,85 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,40 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 23. Mai 2019 statt. Dividendenzahltag ist der 28. Mai 2019. Im Vorjahr wurden ebenfalls 0,11 Euro ausgeschüttet. Deutschlands größter Bankkonzern hat am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...