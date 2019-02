Fluchttür ist nicht gleich Fluchttür. Je nach Vorgabe ist die Panikfunktion bei Türen in Flucht- und Rettungswegen unterschiedlich gelöst. Doch ändert sich die Gebäudenutzung, müssen die Türen in der Regel aufwendig umgebaut werden. Die selbstverriegelnden Panikschlösser von Assa Abloy lassen sich bei geänderten Anforderungen leicht austauschen und ergänzen das flexible »Onesystem«-Schlossprogramm. So können verschiedene Schließfunktionen im Gebäude mit den variablen Schließlösungen abgedeckt werden.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...