1. Februar 2019 - Vancouver, B.C. - The Yield Growth Corp. (CSE:BOSS) (OTCQB:BOSQF) (Frankfurt:YG3) freut sich bekannt zu geben, dass die Börsenaufsicht des OTCQB Venture Market die Aktien des Unternehmens zum Handel im Marktsegment OTCQB unter dem Börsensymbol BOSQF zugelassen hat. Die Aktien werden ab Handelsbeginn am 1. Februar 2019 an der Börse gehandelt. Daneben notieren die Aktien des Unternehmens auch weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter dem Börsensymbol BOSS und an der Wertpapierbörse in Frankfurt unter dem Börsensymbol YG3.

Die Aufnahme in den Handel im Marktsegment OTCQB wird die Marktpräsenz von The Yield Growth Corp. in den Vereinigten Staaten durch den Zugang zum US-Aktienmarkt erhöhen, meint Penny Green, President und CEO von The Yield Growth Corp. Dies ist ein bedeutender Meilenstein auf unserem Erfolgsweg, auf dem wir unseren Unternehmenswert kontinuierlich und langfristig maximieren wollen. Darüber hinaus freuen wir uns, dass wir gerade jetzt, wo wir den Markteinstieg unserer Produkte in den Vereinigten Staaten vorbereiten, den US-Anlegern eine noch einfachere Möglichkeit anbieten können, unsere Aktien zu kaufen.

Das Börsensegment OTCQB Venture ist der wichtigste Börsenplatz für US-amerikanische und internationale Unternehmen im Entwicklungsstadium, denen es ein Anliegen ist, Anlegern in den Vereinigten Staaten eine hochwertige Handelsplattform und Informationsvermittlung anzubieten. Um zur Börse zugelassen zu werden, müssen Unternehmen eine laufende Finanzberichterstattung vorweisen, die Prüfung zur Einhaltung eines Mindestkurses bestehen und jährlich ein Verfahren zur Verifizierung und Managementzertifizierung absolvieren. Die Qualitätsnormen des Börsensegments OTCQB Venture gewährleisten ein hohes Maß an Transparenz und den Einsatz von Technologien und Regulierungsmaßnahmen, um die Anleger besser zu informieren und den Handel optimaler zu gestalten.

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. fokussiert sich auf das schnelle und nachhaltige Wachstum von Cannabis- und Wellness-Assets. Seine Directors und Führungskräfte verfügen über Erfahrungen bei milliardenschweren internationalen Unternehmen wie M.A.C Cosmetics, Aritzia, Skechers, Best Buy, Future Shop, Pepsi und Coca-Cola. Die wichtigsten Vermögenswerte sind die 100-prozentigen Tochterunternehmen Urban Juve Provisions Inc., UJ Topicals Inc., UJ Beverages inc. und Thrive Activations Inc. Durch seine Tochterunternehmen besitzt das Unternehmen die Formeln von mehr als 60 Wellnessprodukten, darunter Wellnessformeln und Getränke, hat 29 Produkte bei Health Canada registriert, 11 provisorische Patente in den USA angemeldet und Vertriebs- und Absatzkanäle in Kanada, den USA und Italien aufgebaut. Zurzeit vertreibt es seine Produkte online und über Einzelhändler in Kanada.

Weitere Informationen über Yield Growth finden Sie auf unserer Website www.yieldgrowth.com und auf Instagram @yieldgrowth. Besuchen Sie auch unseren Shop unter www.urbanjuve.com und informieren Sie sich unter findyourjuve in den sozialen Medien.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht geprüft, genehmigt oder abgelehnt.

Warnhinweis für zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen, Prognosen, Einschätzungen und Annahmen, die zwar als angemessen erachtet werden, aber bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, Prüfung, Lizenzierung, dem Schutz des geistigen Eigentums, dem Verkauf und der Nachfrage nach Urban Juve und UJ Topicals Produkten, allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsrechtlichen, politischen und sozialen Unsicherheiten, Verzögerungen oder Nicht-Erteilung von Genehmigungen durch das Board oder die Aufsichtsbehörden, soweit anwendbar, sowie der Zustand der Kapitalmärkte. Yield Growth warnt die Leser davor, sich übermäßig auf die von Yield Growth gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich voneinander abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Yield Growth lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

