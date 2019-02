Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts007/01.02.2019/09:10) - Die Idee ist revolutionär und zukunftsweisend: Wolfgang Biebel ist Mastermind von UBUNTU und Entwickler der "Unternehmensvereine", die in Kombination mit dem UBUNTU-Wirtschaftsraum eine gänzlich neue Art von nachhaltigem Handeln ermöglichen soll. Bisher gibt es über 100 eingetragene und aktive Unternehmensvereine, die von den vielen Vorteilen als Verein profitieren. Um auch die noch Skeptischen zu überzeugen, mit ihrem Unternehmen einen Unternehmensverein zu gründen, gibt es 2019 die Geld-zurück-Aktion. Dabei werden alle Kosten der einmaligen Vereinserstellung von UBUNTU wieder refundiert, sollten sich die vorher ausgerechneten steuerlichen Vorteile und die Minderzahlungen an die SVA nicht im realen Wirtschaften einstellen. "Ich sehe immer wieder die Skepsis in den Augen der Unternehmer, die einen Unternehmensverein gründen wollen. Und die grenzenlose Begeisterung, wenn dann nach dem ersten Jahr all das genauso eintrifft wie besprochen. Daher möchte ich mehr EPUs und KMUs davon überzeugen, einen Unternehmensverein zu gründen und auch alle Vorteile des UBUNTU-Wirtschaftsraumes zu nutzen", so Wolfgang Biebel. Erste Informationen über die unglaublichen Vorteile dieses neuen wirtschaftlichen Denkens- und Handelns-Konzeptes unter: http://ubuntu.earth Kleine Unternehmen müssen sich gegen Konzerne und staatliche Willkür wehren Die Gründung eines Unternehmensvereins ist denkbar einfach. Jede Branche und jedes Unternehmen kann von der Gründung massiv profitieren. "UBUNTU erledigt alle nötigen vereinsrechtlichen Schritte, um aus der Melkkuh der Nation endlich einen freien Unternehmer zu machen, der dann von seinem Tun auch gut leben kann. Die große Vision ist der Zusammenschluss von vielen tausend Unternehmen zum geldfrei handelnden UBUNTU-Wirtschaftsraum", so Wolfgang Biebel, der vor einigen Jahren die Unternehmensvereine entwickelt und auf rechtlich standfeste Beine gestellt hat. UBUNTU in der Wirtschaft bedeutet: Menschlichkeit, Nachhaltigkeit, Zusammenhalt und Kooperation Das Wort UBUNTU entstammt afrikanischen Sprachen und wird seit Jahrhunderten verwendet. Es gibt viele Bedeutungen und Übersetzungen, aber alle meinen ungefähr dasselbe, wie der bekannte südafrikanische Bischof, Menschenrechtler und Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu es beschreibt: "Ein Mensch mit Ubuntu ist für andere offen und zugänglich". Auf die Wirtschaft übertragen, erklärt Wolfgang Biebel den Ubuntischen Wirtschaftsraum so: "Kooperation, Miteinander, Zusammenhalt und Menschlichkeit gegenüber anderen und das Bewusstsein, Teil eines großen Ganzen zu sein, das die gesamte Menschheit verbindet. Daher suchen wir auch keine Unternehmer, die nur Steuern sparen wollen, sondern Unternehmerpersönlichkeiten, die auch die Vision des geldfreien Handelns im UBUNTU-Wirtschaftsraum mittragen und ausweiten - für eine bessere und menschlichere Wirtschaft." Infos zu UNBUNTU Unternehmensvereinsgründung mit Geld-zurück-Garantie bei UBUNTU.EARTH und Wolfgang Biebel: Tel.: +43 678 1218906 E-Mail: info@ubuntu.earth Web: http://ubuntu.earth (Ende) Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190201007

