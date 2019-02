Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999) hat mit den Eigentümern von ADF/IDF, einem führenden Anbieter von natürlichen Inhaltsstoffen insbesondere für Heimtiernahrung,

eine Vereinbarung über den Kauf des Unternehmens unterzeichnet. ADF/IDF ist ein Wegbereiter bei geschmacks- und ernährungsrelevanten Clean-Label-Inhaltsstoffen auf Basis von Fleisch- und Ei-Produkten. Mit der Akquisition will Symrise seine Aktivitäten im schnell wachsenden Heimtiernahrungsgeschäft ausweiten und seine Position im attraktiven Lebensmittelmarkt weiter ausbauen. Der Kaufpreis von 900 Mio. $ wird aus Fremd- und Eigenkapital finanziert. Symrise geht davon aus, dass die Transaktion bereits ab dem ersten Jahr nach Abschluss einen positiven Beitrag zum Ergebnis je Aktie leistet. Mit 470 Mitarbeitern generierte ADF/IDF einen Umsatz von 220 Mio. $ und eine EBITDA-Marge von 23 %. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Erfüllens üblicher Abschlussbedingungen.

"Die Akquisition von ADF/IDF zahlt perfekt auf unsere Strategie ein, in schnell wachsende Geschäftsfelder mit hohen Margen zu expandieren. Das komplementäre Angebot diversifiziert unser Diana-Portfolio mit Produktlösungen für Heimtiernahrung und Lebensmittel. Die Akquisition des führenden Anbieters von natürlichen Inhaltsstoffen für Heimtiernahrung bedeutet für Symrise einen weiteren Vorstoß in diesen Markt. Mit unserer Expertise in Geschmackslösungen für Heimtiernahrung und der erweiterten Kompetenz in ernährungsphysiologischen Lösungen für Heimtierfutter positionieren wir uns als voll integrierter Partner für unsere Kunden", sagte Dr. Heinz-Jürgen Bertram, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG. ...

