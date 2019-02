Das IPO der Marinomed Biotech AG an der Wiener Börse ist europaweit das erste des heurigen Jahres, freut sich die Wiener Börse in einer Aussendung. Der Emissionspreis wurde bei 75,00 Euro festgesetzt, der erste Börsenpreis kam bei 75,5 Euro zustande. Damit beläuft sich die Marktkapitalisierung des global tätigen, biopharmazeutischen Unternehmens mit Sitz in Wien zum Börsenstart auf 95,13 Mio. Euro (exkl. Greenshoe). Am zweiten Handelstag, Montag, 4. Februar 2019, wird Marinomed Biotech AG in die Indizes ATX prime und ATX global players aufgenommen. Marinomed-CEO Andreas Grassauer: "Mit der Präsenz an der Wiener Börse und durch den Dialog mit Investoren sind wir noch besser positioniert, um unsere Wachstumsziele zu erreichen. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...