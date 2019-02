Die Aktie von Aphria hat am Donnerstag ordentlich zulegen können: Mehr als 13 Prozent ging es nach oben auf 11,41 Kanadische Dollar. Grund war ein Bericht von Bloomberg, dass Green Growth Brands zu Verhandlungen bereit ist, was den Übernahmeversuch von Aphria angeht. Green Growth Brands hatte im Dezember angekündigt, Aphria übernehmen zu wollen und in der vergangenen Woche sein Angebot formell vorgelegt. Aphria hatte daraufhin seinen Aktionären empfohlen, erst einmal nicht auf das Angebot zu reagieren. Das Unternehmen sieht sich mit dem Übernahmeangebot zu niedrig bewertet.

