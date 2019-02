Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag trotz gemischter US-Vorgaben mit etwas höheren Kursen eröffnet. Während die Standardwerte gemessen am Dow Jones leicht tiefer schlossen, ging es bei den Technologieaktien (Nasdaq) munter nach oben. Neue Hoffnungen auf eine absehbare Beilegung des US-chinesischen Handelskonflikts haben hingegen die chinesischen Festlandsbörsen am Freitag etwas beflügelt.

Bei den anderen wichtigen asiatischen Aktienmärkten waren die Kursausschläge hingegen moderat und keine klare Tendenz vorhanden. Am Nachmittag folgt dann der US-Arbeitsmarktbericht. Dieser hat jeweils das Potential, die Aktienmärkte relativ stark in die eine oder andere Richtung zu bewegen. Grundsätzlich ist die Stimmung an den Märkten aber deutlich besser geworden. Nach dem schwachen Dezember war der Januar jedenfalls ein sehr guter Börsenmonat: ...

