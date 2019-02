Wien (www.anleihencheck.de) - Im HY-Segment fiel der Primärmarktstartschuss erst vorgestern (Smurfit Kappa), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Anders sehe es Financial und Agency Segment aus, dort sei bislang das Primärmarktangebot 2019 überaus hoch gewesen. Trotz des großen Angebotes sowohl am Covered Bond (CB) als auch am Agency Primärmarkt scheine dieser weiterhin aufnahmebereit. So habe beispielsweise die KFW diese Woche ein Rekordorderbuch von EUR 17,6 Mrd. für ihre Emission erzielen können. Ähnliches wenn auch im kleineren Rahmen sei der Sparebank Soer gelungen, welche den meist überzeichneten CB des Jahres habe platzieren können. Die soliden Orderbücher würden sich auch am Sekundärmarkt niederschlagen. Auf Spreadbasis hätten sich bislang 90% der Financials und 82% der IG-Unternehmensanleiheemissionen des Jahres nach der Emission eingeengt. (News vom 31.01.2019) (01.02.2019/alc/n/a) ...

