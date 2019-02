2018 werden 60 neue Kunden und eine rekordverdächtige Anzahl an neuen Marktplätzen verzeichnet, was den Erfolg der Mirakl Marktplatz-Plattform unterstreicht

Mirakl, führender Anbieter für Marktplatz-Lösungen, hat heute eine Umsatzsteigerung im Jahresvergleich von 80 bekannt gegeben sowie eine Steigerung des Jahresumsatzes um über 100 im Vergleich zu 2017. Im Jahr 2018 konnte Mirakl 60 neue Kunden gewinnen und 37 neue Marktplätze einrichten. Der Erfolg von Mirakl und den Kunden von Mirakl unterstreicht die zunehmende Verbreitung des Marktplatz-Modells.

Zu den wichtigsten Highlights für Mirakl zählten im Jahr 2018:

SAP wurde offizieller Vertriebspartner der Marktplatzplattform von Mirakl und erweiterte sein Software- und Serviceportfolio um Mirakl. Dank der benutzerfreundlichen Integration des vorgefertigten Integrationselements von Mirakl für die SAP Commerce Cloud können SAP-Kunden in kürzester Zeit Marktplätze einrichten, neue Verkäufer einbinden und neue Produkte und Kategorien problemlos mit Katalog-Taxonomien verknüpfen.

Aufnahme unserer Kategorie "Anwendungen für den Betrieb von Marktplätzen" in den Hype Cycle for Digital Commerce, 2018 von Gartner (Juli 2018). "Der Marktplatzbetrieb als Geschäftsmodell zieht immer mehr Aufmerksamkeit von Marken, Einzelhändlern und Online-Verkäufern aus dem B2B-Bereich auf sich", schrieb Jason Daigler, Senior Director Analyst bei Gartner. "Für Verkäufer aus dem B2B-Bereich ergibt sich das Interesse oft aus der Notwendigkeit heraus, ihren Kunden einen besseren Service zu bieten ihnen online zentral organisiert mehr Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen sowie gleichzeitig Partner (Lieferanten und Händler) stärker an sich zu binden."

Die Gewinnung von namhaften Kunden wie Siemens, Toyota Material Handling, Office Depot, Fnac, Leroy Merlin Brazil und Albertsons Companies.

Die Bekanntgabe vieler innovativer neuer Anwendungsfälle im Hinblick auf die Marktplatztechnologie von Mirakl, wie die erfolgreiche Einführung des B2B-Online-Marktplatzes von Siemens, der führende Beschaffungsmarktplatz von Coperama und der Marktplatz für Produktexpansion von Carrefour Taiwan.

Seit der Einführung des Katalogmanagers von Mirakl haben die Kunden die volle Kontrolle über die Datenqualität der Verkäufer und können die Produktdatenqualität auf dem Marktplatz noch einfacher verwalten. Der Katalogmanager wurde erstmals Anfang 2018 eingeführt, aber Mirakl schaltete das ganze Jahr über weitere Funktionen frei, wie beispielsweise die Möglichkeiten, größere Datenmengen zu verarbeiten. Dadurch wurde die für die Konsolidierung von Produktdaten benötigte Zeit erheblich verkürzt.

Darüber hinaus haben die Kunden von Mirakl 2018 ausgezeichnete Gewinne eingefahren. Davon lässt sich der finanzielle Mehrwert des Marktplatzmodells ablesen:

Die Kunden von Mirakl haben einen Jahresumsatz von über 1 Mrd. USD erwirtschaftet, was im Jahresvergleich einer Umsatzsteigerung um mehr als 100 entspricht.

2,5 Mal so viele Bestellungen am Black Friday im Jahr 2018 wie 2017. 500.000 Bestellungen an einem Tag, keinerlei Ausfallzeiten: 60 Mio. USD mehr Jahresumsatz für unsere Kunden.

Die meisten Marktplatzeinführungen erfolgten innerhalb der ersten vier Monate nachdem die entsprechenden Unternehmen Kunden von Mirakl geworden waren.

Mittlerweile kaufen 87 der Geschäftskunden branchenübergreifend über Marktplätze ein. 2018 nutzten sehr viele dieser Unternehmen die Dienste von Mirakl, darunter Toyota Material Handling. "... Wir sehen das zukünftige Potenzial des Online-Marktplatzes darin, unseren Händlern dadurch einen besseren Service zu bieten, indem es ihnen ermöglicht wird, größere Mengen ihres Bestands zu verkaufen auch Produkte, die nicht von Toyota sind", sagte Steve Tadd, Marketing- und IT-Leiter bei Toyota Material Handling.

Mirakl Labs und das Kundenerfolgsteam von Mirakl bilden das Fundament für den Erfolg der Kunden von Mirakl.

Mirakl Labs, die F&E-Abteilung von Mirakl, hat wesentliche Optimierungen der Marktplatzplattform von Mirakl hervorgebracht, wie beispielsweise die Folgenden:

Flexiblere Zahlungsoptionen, um dem Wunsch von Betreibern, Verkäufern und Kunden nach Flexibilität in Bezug auf Zeitpunkt und Art der Zahlung gerecht zu werden. Zu den neuen Funktionen zählen benutzerdefinierbare Abrechnungszyklen und eine Rechnungszahlungsbestätigung. Zudem hat Mirakl eine besondere neue Funktion hinzugefügt, die es Kunden ermöglicht, den Verkäufer direkt zu bezahlen, ohne dabei über den beteiligten Betreiber zu gehen. Letzterer stellt dann eine Provision in Rechnung. So müssen die Betreiber keine Beträge verwalten, die für die Verkäufer bestimmt sind und können die Provision zeitnah eintreiben.

Die Benutzerfreundlichkeit der Plattform für Online-Marktplätze für Dienstleistungen von Mirakl wurde durch eine erweiterte Dienstleistungsverwaltung und Kommunikationssysteme gesteigert. Betreibern wird nun die Handhabung von Dienstleistungsangaben erleichtert und die Kommunikation zwischen Dienstleistern und Kunden ist komfortabler möglich.

Im Jahr 2018 hat sich Mirakl besonders darauf konzentriert, innovative Funktionen für den B2B-Bereich zu entwickeln, um der Komplexität des B2B-Geschäfts gerecht zu werden. Zu den Neuerungen gehörten eine detailliertere Preisgestaltung, höhere Mindest- und Höchstmengen für den Großhandel sowie eine weitere Optimierung in Bezug auf die Steuer- und Zahlungsabwicklung.

Ob US-amerikanische Steuervorschriften oder die Einhaltung der DSGVO-Richtlinien: Mirakl hat dafür gesorgt, dass die Kunden steuerlichen oder rechtlichen Änderungen gerecht werden können.

Das Kundenerfolgsteam von Mirakl hat die Mirakl-Universität eingeführt, ein Programm zur Schulung und Zertifizierung von Kundenteams und Partnern in Bezug auf das Thema Marktplatzmanagement. Stolze Bilanz 2018: Es wurden 40 Zertifizierungen abgeschlossen.

Gartner: Predicts 2019: New Deployment Models, Channels and Technologies Spark Digital Commerce Growth (Dez. 2018). Aus dem Bericht geht hervor, dass "bis 2023 [schätzungsweise] 15 der E-Commerce-Unternehmen mit mittlerem bis hohem Jahresumsatz ihre eigenen Marktplätze eingerichtet haben werden, wodurch ein digitales Ökosystem entsteht, das den Online-Handel unterstützt". Um diese schnelle Verbreitung von Marktplätzen zu ermöglichen, hat Mirakl seine Mitarbeiterzahl in den letzten zwei Jahren um über 200 ausgebaut.

"Der überwältigende Erfolg von Mirakl im vergangenen Jahr, gepaart mit dem Erfolg unserer Kunden, ist ein weiterer Beweis dafür, dass Zeuge davon werden dürfen, wie sich ein Plattformmodell durchsetzt", sagte Philippe Corrot, CEO von Mirakl. "Unsere Kunden sind der Beweis dafür, dass führende Unternehmen durch die Einführung eines Marktplatzes mit äußerst erfolgreichen Plattformen wie Amazon und Alibaba konkurrieren können. Wir sind zuversichtlich, unser rasantes Wachstum fortsetzen zu können und es noch mehr Unternehmen zu ermöglichen, Teil der Plattformrevolution zu sein."

Mirakl veranstaltet jedes Jahr den Marketplace Platform Summit, der marktführende Einzelhändler, innovative Technologiepartner und führende Branchenanalysten zusammenbringt, um die Leistungsfähigkeit und das Potenzial des Marktplatzmodells aufzuzeigen. Im Jahr 2018 wurde der Marketplace Platform Summit von mehr als 400 Marktführern aus der ganzen Welt besucht. Adrien Nussenbaum, Mirakl-Mitbegründer und CEO des US-amerikanischen Geschäftsbereichs des Unternehmens, sprach in seiner Eröffnungsrede über die Plattformrevolution und die Teilnehmer konnten sich unter anderem Vorträge von Referenten der folgenden Unternehmen anhören: Walmart Mexico, Alibaba, Galeries Lafayette, 1-800-Flowers.com Inc., Conrad Electronic und Roland Berger France.

Weitere Informationen über Mirakl und die Marktplatz-Plattform von Mirakl finden Sie unter www.mirakl.com.

Über Mirakl

Mirakl unterstützt Sie im Hinblick auf Ihre Plattform-Geschäftsstrategie, indem es Ihnen ermöglicht, zeitnah einen Online-Marktplatz einzurichten. Auf Marktplätzen können Unternehmen mühelos ihr Produktportfolio erweitern, indem sie Drittanbieter sowie Dienstleister vernetzen. Die Marktplatzplattform von Mirakl bietet unter anderem den Vorteil, dass die aufwändigen Abläufe des Marktplatzmanagements automatisiert ablaufen: Verkäufereinbindung, Qualitätskontrolle von Dienstleistungen und Auftragsdistribution: in einer schlüsselfertigen Lösung, die problemlos in jede E-Commerce-Plattform integriert werden kann. Anhand des Katalogmanagers von Mirakl ist es sehr einfach, die Qualität der Produktdaten auf dem Marktplatz zu verwalten. Über 200 Kunden in 40 Ländern vertrauen auf die bewährte Expertise und Technologie von Mirakl: unter anderem Urban Outfitters, Hewlett Packard Enterprise, Best Buy Canada, Carrefour und Walmart Mexico. Weitere Informationen: www.mirakl.com.

