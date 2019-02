zu Teil 1

Rückblick

Im ersten Teil dieses Berichts begann die Diskussion mit Fragen zur Ausübungsberechtigung gemäß §?7 der HwO (Handwerksordnung) unter Verwendung des Instruments TREI-Schein für den Sachkundenachweis. Weiter diskutierten die Experten über Fragen des großen Normenumfangs und dem Umgang des Elektrohandwerks mit dieser Situation. Ein weiteres Thema ergab sich aus der Frage, ob Unterqualifizierung in der Wirtschaft tatsächlich zunehmend akzeptiert wird. In diesem Zusammenhang durchleuchteten wir auch die Qualität bei Ausschreibungen und deren juristische Folgen. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass man - um Fachkräftemängel auszugleichen - oft auch auf elektrotechnisch unterwiesene Personen (EuP) oder Elektrofachkräfte für festgelegte Tätigkeiten (EFKffT) zurückgreift. Der regulatorisch enge Spielraum solcher Tätigkeiten wird dabei allzu oft sehr großzügig ausgelegt.

EuP, EFKffT, EFK, Befähigte Personen und VEFK

Besonders deutlich wird dieses Problem auch bei den Anfragen, die unsere Leser an die Redaktion »de« im Rahmen der Rubrik »Praxisprobleme« richten.

Hörmann: »Als Beispiel hier einmal die Frage eines »de«-Lesers, ob ein Hausmeister als elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) arbeiten darf, wenn die Einweisung in seine Tätigkeit durch eine Elektrofachkraft (EFK) erfolgt. Reicht das aus?«

Klar: »Es ist hier schon die Frage, welche stark eingegrenzte Aufgaben der Hausmeister hat. Beispielsweise stellt das Auswechseln einer Steckdose im Grunde schon den Grenzbereich dar, da er danach ja wieder einschalten muss. Das soll eine EuP normalerweise ja nicht dürfen. Ein anderes Grenzbeispiel sind sogenannte Sperrkassierer bei den Messstellenbetreibern, die zahlungssäumige Stromkunden vorübergehend vom Netz trennen. Diese Personen werden in der Regel als EuP ausgebildet, arbeiten aber oft unter Spannung. Die Ausbildung der Sperrkassierer müsste streng genommen in Richtung EFKffT gehen.«

Soboll: »Das Arbeiten unter Spannung soll in der Praxis z.?B. bei Sperrkassierern, dadurch vermieden werden, indem sie angehalten werden, vorher den vorgeschalteten NH-Sicherungslasttrenner zu öffnen. Wenn das nicht machbar ist, dann dürfen diese Personen diese Tätigkeit nicht als EuP ausführen.«

Klar: »Die Grenzen zwischen den verschiedenen Verantwortlichkeitsstufen EuP, EFKffT und EFK sind mitunter von den handelnden Personen nicht verstanden worden. So kommt es vor, dass etwa eine EFKffT nicht versteht, warum ihr Chef sie nicht mit weitergehenden elektrotechnischen Aufgaben betraut. Hier ist klar zu sehen, dass eine 80-stündige Ausbildung auf keinen Fall mit einer dreijährigen Berufsausbildung einer EFK verglichen werden kann. Im Übrigen ist die EFKffT als Sonderfall zu sehen, die seinerzeit in einem Berufsgenossenschaftlichem Grundsatz, dem BGG 944 -, festgelegt wurde. Diese Festlegung stellt die Umsetzung der Forderung nach Öffnung des Handwerksgewerkes dar, die in der Handwerksordnung im §?5 gefordert wird.«

Ziegler: »Hier geht es darum, dass man innerhalb eines Gewerks einzelne, abgegrenzte Arbeiten eines anderen Gewerks durchführen kann. Mit dieser Regelung dürfen wirtschaftlich und technisch sich ergänzende Tätigkeiten ausgeführt werden.«

Soboll: »Der Sinn einer EFKffT liegt auch in der unterstützenden Wirkung von Elektrofachkräften bzw. auch im Sinne einer Kosteneinsparung, damit für geringfügige elektrotechnische Tätigkeiten das Dazuholen einer EFK vermieden wird. So ist es sinnvoll, dass ein Maschinenbauer in einem Industriebetrieb nach dem Wechseln eines Elektromotors, er diesen auch wieder anschließen kann. Dazu ist er in der Praxis sehr wohl in der Lage - die entsprechende Schulung natürlich vorausgesetzt. Er ergänzt dann sinnvoll den Betriebselektriker.«

Ziegler: »Die EFKffT ist im Grunde eine Person, die auf elektrotechnischem Gebiet eine stark eingegrenzte Aufgabe ...

