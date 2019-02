Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An diesem Freitag werden wichtige US-Wirtschaftsdaten veröffentlicht, so die Experten von Vontobel Asset Management. Um 14:30 Uhr: Zahlen zur Entwicklung der Beschäftigten, der Arbeitslosen und durchschnittlichen Stundenlöhne. Um 16:00 Uhr: der ISM Manufacturing Index und die Indikatoren zum Verbrauchervertrauen der University of Michigan. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...