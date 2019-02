Der Chef des Stahl- und Industriekonzerns Thyssenkrupp , Guido Kerkhoff, hat Versäumnisse bei der Entwicklung des Unternehmens eingeräumt. Im Industriegütergeschäft sei Thyssenkrupp zwar "gut im Markt positioniert, aber eben nicht herausragend", sagte der Manager am Freitag vor Aktionären in Bochum laut Redetext. Er müsse anerkennen, "dass wir bei der operativen Performance noch viel besser werden müssen". Die Aktie legte nach den Aussagen als Dax-Spitzenreiter um mehr als vier Prozent zu.

Im Aufzugsgeschäft arbeiteten die führenden Wettbewerber deutlich profitabler als Thyssenkrupp. So seien etwa die Zukäufe der jüngsten Vergangenheit nicht schnell und ausreichend integriert worden, was zum Aufblähen der Verwaltungskosten geführt habe. Die Strukturen sollen nun mit einer neuen Führung vereinfacht werden. Auch mit dem Automobilzulieferergeschäft zeigte sich Kerkhoff unzufrieden: Qualitätsprobleme hätten dem Geschäft zuletzt zu schaffen gemacht, die nun angegangen worden seien.

Die größten Probleme hat aber zur Zeit der Anlagenbau. "Hier haben wir die Dinge zu lange laufen lassen", räumte Kerkhoff selbstkritisch ein. Hier hatte Thyssenkrupp zu stark auf Wachstum gesetzt und konnte als Folge Aufträge nicht schnell genug abwickeln. Zudem setzte der Konzern zu stark auf Großprojekte - die dann aber ausblieben. Wegen der Probleme im Anlagenbau hatte Thyssenkrupp im vergangenen Jahr seine Prognose kappen müssen. Kerkhoff will nun mit neuer Führung und neuer Aufstellung gegensteuern. Eine schnelle Erholung dürfte es allerdings nicht geben. Es werde "einige Zeit dauern, bis die Maßnahmen Ergebnisse in Euro und Cent bringen", so Kerkhoff.

Dabei setzt der Manager große Hoffnung auf die geplante Aufspaltung des Konzerns in ein Industriegüter- und ein Werkstoffunternehmen. Dies soll die Geschäfte schneller, effizienter und wettbewerbsfähiger machen und zudem stille Reserven heben. Zudem sollen die beiden Unternehmen einen direkten Zugang zum Kapitalmarkt haben.

Thyssenkrupp habe dafür ein "einstimmiges Mandat" für die Teilung erhalten. "Ich bin sehr froh, dass insbesondere unsere beiden Großaktionäre fest hinter den Plänen stehen." Dabei erwähnte Kerkhoff insbesondere die Krupp-Stiftung, größter Aktionär von Thyssenkrupp. Zweiter Hauptaktionär ist der schwedischen Finanzinvestor Cevian, der sich zuletzt immer wieder äußerst kritisch über die Strategie von Thyssenkrupp geäußert hatte.

Nach der Teilung werde der Konzern mittelfristig deutlich höhere Ergebnisse erzielen, versprach Kerkhoff. "Damit sollten dann wieder höhere Dividenden möglich sein." Das laufende Geschäftsjahr werde jedoch vom Umbau geprägt sein. Thyssenkrupp erwartet weiter ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) der fortgeführten Aktivitäten von über 1 Milliarde Euro, nach vergleichbar 706 Millionen im Vorjahr. Nicht mehr in dieser Prognose enthalten ist das Stahlgeschäft, das Thyssenkrupp in ein Gemeinschaftsunternehmen mit Tata Steel einbringen will. Hier zeigte sich Kerkhoff zuversichtlich, die Transaktion im Frühjahr abschließen zu können. Noch muss aber die europäische Wettbewerbsbehörde zustimmen.

Die Zahlen für das erste Quartal will Thyssenkrupp in rund zwei Wochen vorlegen. Traditionell seien die ersten drei Monate des Geschäftsjahres die schwächsten für das Unternehmen, warnte Kerkhoff vor zu großen Erwartungen. Der Konzern liege aber im Rahmen seiner Prognose, "aber damit auch unter den Werten des Vorjahresquartals"./nas/jha/

