Für die von FACC entwickelte Lösung zur Erhöhung des Gepäckvolumens wurde von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) eine ergänzende Musterzulassung (Supplemental Type Certification - STC) für das "Passenger Luggage Space Upgrade" zur Installation in der A320-Flugzeugfamilie erteilt. FACC erweiterte im selben Zug auch den Scope of Work als Entwicklungsbetrieb (DOA) mit STC-Projekten und Major Repairs. Diese Zulassungen eröffnen FACC in ihrem neuen Geschäftsfeld Aftermarket Services zusätzliche Möglichkeiten, um vom Wachstum am weltweiten Retrofit-Markt profitieren zu können. "Mit der jüngsten Zulassung können wir allen Airlines ein Passenger Luggage Space Upgrade als Retrofit ...

