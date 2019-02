Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Hoffnungen auf eine Stabilisierung der Wirtschaftsentwicklung in Europa haben erneut einen Dämpfer bekommen, so Sören Wiedau, CEFA der Weberbank. So seien die Einkaufsmanagerindices für die Eurozone im Januar zum wiederholten Mal enttäuschend ausgefallen. Sorgen würden den Unternehmen die Probleme in der Autoindustrie, die weltweite Eintrübung der Konjunkturaussichten, der Brexit, die anhaltenden Handelsstreitigkeiten sowie die gestiegene politische Unsicherheit vor allem in Frankreich und in Italien bereiten. ...

