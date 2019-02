Kepler Cheuvreux hat Wacker Chemie von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 85 auf 80 Euro gesenkt. Der weltweite Solarmarkt sei 2018 unter Druck geraten, nachdem China die Subventionen in diesem Bereich beträchtlich gekürzt habe, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies habe auch die Polysilizium-Sparte von Wacker schwer getroffen und es sei möglich, dass nun Wackers Marktführerschaft im Bereich hochwertiges Polysilizium ein Ende finde. Dabei verwies er auf Chinas mögliche Autarkie bei Reinst-Polysilizium./ck/mis

