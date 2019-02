Zürich - Am 28. März 2019 geht in Zürich die 3. swissICT Arbeitswelten-Konferenz über die Bühne. Als Keynote-Speaker treten Jungpolitiker Andri Silberschmidt, die Agile-HR-Koryphäe Fabiola Eyholzer sowie SI-Präsident Reinhard Riedl auf. Die Ausschreibung ist ab sofort eröffnet.

Um die Herausforderungen der Digitalisierung zu bewältigen, setzen immer mehr Unternehmen und Organisationen auf neue Arbeitsmodelle, moderne Arbeitsplätze und Weiterbildung für ihre Mitarbeitenden. Wie funktioniert das in der Realität? Wie wird lebenslanges Lernen umgesetzt? Diese und weitere Fragen und Themen behandelt die Arbeitswelten Konferenz am 28. März 2019 in Zürich.

