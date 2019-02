Das komplette Tagesprogramm bot folgende Punkte:

Anlagenverfügbarkeit, Thorsten Neumann (Mebedo)

Sicherheitsbeleuchtung, Christoph Schneppe (Sachverständigenbüro Bluhm + Schneppe)

Permanente Überwachung, Stefan Euler (Mebedo)

Allstromsensitive RCD, Mario Sembritzki (Doepke)

Intelligente RCD, Drago Paravinja (Gewiss Group)

Betreiberverantwortung, Hartmut Hardt (freier Rechtsanwalt, Köln).

Zusätzlich gab es wie schon in den vergangenen Veranstaltungen Stände von den Partnerunternehmen Bender (Messtechnik), AEG ID (Transponder Reader), Doepke (RCD, Personen- und Brandschutz), die in den Pausen regen Zuspruch fanden (Bild 1).

Bei der Begrüßung war es Stefan Euler, Geschäftsführer der Mebedo Akademie und Dr.-Ing. Thorsten Neumann, ö.b.u.v. Sachverständiger für Gefährdungsanalysen von Arbeitsplätzen der IHK Koblenz, ein Anliegen zu erwähnen, dass Prüfen zwar wichtig sei, aber der Prüfer mit Sinn und Verstand vorgehen sollte und weiter: »Wir wollen Ihnen kein schlechtes Gewissen machen, aber ungefähr 30?% verstehen ihr Handwerk, die anderen sind leider keine befähigten Prüfer«, so Euler.

Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit

Thorsten Neumann konfrontierte die Zuhörer gleich zu Beginn mit der Frage: »Wie adressieren wir unsere elektrotechnischen Themen so, dass uns die Geschäftsleitung tatsächlich und nachhaltig erhört?« Ausgangspunkt waren von Mebedo in einem Großunternehmen durchgeführte Workshops zum Thema Maschinen- und Rechtssicherheit aufgrund eines schweren Arbeitsunfalls.

Hier wurde einem Mitarbeiter die Haut von der Hand abgezogen, weil ein vorhandener Zaun um die Maschine nicht abschließbar war (Umgehung einer Sicherheitstechnischen Maßnahme). »Sie glauben gar nicht wie wenig Wissen über Arbeitsschutz auch in Großunternehmen mancherorts da ist«, so Neumann. So musste in allen relevanten Bereichen zunächst mehr Struktur in die Abteilungen, respektive in die Abläufe gebracht werden. Hierzu wurden die bisherigen internen Checklisten überarbeitet: »Die Leute, die diese Listen gemacht hatten, waren keine Praktiker, mit der Folge, dass diese Listen nicht gelesen und somit auch nicht gelebt wurden«, so der Referent.

Danach führte man einen Feldtest durch, um die Ergebnisse praktisch auszutesten. Das war, so Neumann, auch gegenüber der Berufsgenossenschaft sehr hilfreich. Dennoch war es schwer, eine einheitliche Basis zu schaffen, »weil es unterschiedlichste Maschinen gab, die man nicht über einen Kamm scheren konnte.« Ein wesentlicher Aspekt nach der Maßnahme war eine strukturierten Erfassung der Altmaschinen mit einer schließlich modifizierten Checkliste der BG. Mit zusätzlichen Excel-Listen eines Mitarbeiters war man dann in dem Betrieb in kurzer Zeit in der Lage, gerichtsfeste sicherheitstechnische Dokumente über alle Altmaschinen zu besitzen, welche von den Mitarbeitern in Workshops erarbeitet wurden. Voraussetzungen waren eine konsequente Umsetzung und regelmäßige Teameinsätze für Maschinenerfassung.

Rechtliche Grundlagen einer Notbeleuchtung

Wie begründet eine Behörde eine Notbeleuchtung? Mit dieser Eingangsfrage konfrontierte Christoph Schneppe seine Zuhörer gleich zu Beginn seines Vortrags. Schneppe, Mitinhaber des Ingenieurbüros Bluhm und Schneppe sowie VdS-anerkannter Sachverständiger zum Prüfen elektrischer Anlagen, legte gleich noch eine Frage drauf: »Was glauben Sie, ab welcher Bettenzahl eine Beherbungsstätte (Pension) ein Hotel ist? In NRW sind es 12 Betten, in Bayern 60.« Spätestens damit war jedem der Anwesenden klar, dass man es mit einem komplexen Werk von insgesamt 16 Landesbauordnungen (LBO) zu tun hat, wenn man sich bundesweit in Sachen Notbeleuchtung tummelt.

So regeln die LBO, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...