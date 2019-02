Das britische Pfund beschleunigt seine Abwärtsbewegung und so erreicht der GBP/USD sein Tagestief bei 1,3060. GBP/USD Angebote mit schwächeren PMI, Herausforderung des 200-Tage-SMA Das Cable baut seine negative Stimmung in der 2. Wochenhälfte aus und so findet der Handel nun in Reichweite des Wochentief in der Mitte der 1,3000 statt, wo sich auch der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...