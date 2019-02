Vor den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten halten europäische Aktienanleger die Füße still. Außerdem hielten sie durchwachsene Firmenbilanzen am Freitag von größeren Engagements ab. Dax und EuroStoxx50 lagen am Vormittag jeweils kaum verändert bei 11.168 beziehungsweise 3156 Punkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...