Bei einem der besten Arbeitgeber des Landes stehen die Zeichen auf Wachstum: Mehr als 100 neue Mitarbeiter sucht der Versicherungs- und Finanzberatungskonzern Swiss Life Deutschland aktuell.



Swiss Life wächst im Gegensatz zum allgemeinen Markttrend in der Versicherungs- und Finanzbranche. Insgesamt mehr als 100 Stellen sind derzeit ausgeschrieben. Mitarbeiter sucht das Unternehmen über alle Hierarchieebenen hinweg vor allem an den Hauptstandorten Garching bei München und Hannover. Insbesondere in der IT möchte sich Swiss Life vergrößern und die Digitalisierung aller Geschäftsbereiche weiter vorantreiben. Insgesamt arbeiten heute rund 1800 Menschen in den beiden Sparten Versicherung und Finanzberatung.



Die erstklassigen Karrierechancen wurden jetzt erneut bestätigt: Swiss Life erhält zum vierten Mal in Folge die Auszeichnung "Top Employer Deutschland". "Wir freuen uns, dass unser Engagement für unsere Mitarbeiter gewürdigt wird und wir einmal mehr zu den besten Arbeitgebern Deutschlands gehören", sagt Dirk von der Crone, Personalchef von Swiss Life Deutschland. Die Zertifizierung unterstütze den Anspruch, die besten Nachwuchskräfte der Branche für Swiss Life zu begeistern und zu gewinnen.



Aber Versicherung ist doch langweilig! Von wegen. "Dynamisch, leidenschaftlich, wertschätzend", so beschreibt von der Crone die Unternehmenskultur von Swiss Life. "Dank unserer flachen Hierarchien und Unternehmensgröße haben unsere Mitarbeiter hier viel Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum. Wir versuchen, ihnen alles an die Hand zu geben, damit sie ihr Potenzial entfalten können", so von der Crone weiter. Dementsprechend hoch sind die Sozialleistungen des Unternehmens - vom Betriebsrestaurant, über Kinderbetreuung, Gesundheits-Programm und Jobtickets bis zum internen Schulungs- und Weiterbildungsangebot. Darüber hinaus bietet Swiss Life ein modernes Arbeitsumfeld und flexible Arbeitsmöglichkeiten, die zu den persönlichen Bedürfnissen der Mitarbeiter passen. Mehr dazu unter: www.swisslife.de/karriere/mitarbeitervorteile/berufliche-zukunft.html



Über Top Employer



Das Top Employers Institute untersucht und zertifiziert seit 1991 jährlich weltweit Arbeitgeber mit herausragender Personalführung und -strategie. Alle teilnehmenden Unternehmen durchlaufen dabei einen einheitlichen Untersuchungsprozess. Swiss Life hat 2015 zum ersten Mal am Audit des Top Employers Institute teilgenommen.



Über Swiss Life Deutschland



Swiss Life Deutschland ist ein führender Anbieter von Finanz- und Vorsorgelösungen. Mit unseren qualifizierten Beraterinnen und Beratern sowie unseren vielfach ausgezeichneten Produkten sind wir ein Qualitätsanbieter im deutschen Markt.



Unter der Marke Swiss Life stehen Privat- und Firmenkunden flexible Versicherungsprodukte und Dienstleistungen in den Bereichen Vorsorge und Sicherheit zur Verfügung. Kernkompetenzen sind dabei die Arbeitskraftabsicherung, die betriebliche Altersversorgung und moderne Garantiekonzepte. Der Vertrieb erfolgt über die Zusammenarbeit mit Maklern, Mehrfachagenten, Finanzdienstleistern und Banken. Die 1866 gegründete deutsche Niederlassung von Swiss Life hat ihren Sitz in Garching bei München und beschäftigt einschließlich Tochtergesellschaften rund 950 Mitarbeiter.



Die Marken Swiss Life Select, tecis, HORBACH und Proventus stehen für ganzheitliche und individuelle Finanzberatung. Kunden erhalten dank des Best-Select-Beratungsansatzes eine fundierte Auswahl passender Lösungen von ausgewählten Produktpartnern in den Bereichen Altersvorsorge, persönliche Absicherung, Vermögensplanung und Finanzierung. Für die Sicherheit und finanzielle Unabhängigkeit der Kunden engagieren sich deutschlandweit rund 3.600 Berater. Mit der Vertriebs-Serviceplattform Swiss Compare entlastet Swiss Life Deutschland kleine und mittlere Finanzvertriebe und hilft ihnen dabei, sich unter ihrer bestehenden Marke zukunftssicher aufzustellen und sich auf die Kundenberatung zu konzentrieren. Hauptsitz für die Finanzberatungsunternehmen mit rund 850 Mitarbeitern ist Hannover.



