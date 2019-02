Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Novo Nordisk nach Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 450 dänischen Kronen belassen. Der Umsatz des Insulinspezialisten habe den Erwartungen entsprochen, der operative Gewinn wirke nur optisch schwächer, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer ersten Reaktion am Freitag. Ohne die Kosten im Zusammenhang mit einer Prioritätsprüfung für das Diabetesmittel Semaglutid wäre er besser als erwartet ausgefallen. Die 2019er-Ziele der Skandinavier wirkten beruhigend./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 07:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2019-02-01/11:48

ISIN: DK0060534915