Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag leicht höher eröffnet, die Gewinne zum Berichtszeitpunkt aber zum grössten Teil wieder abgegeben. Die Vorgaben aus den USA und Asien waren insgesamt mehr oder weniger neutral und hatten entsprechend keinen allzu grossen Einfluss auf das hiesige Geschehen. Im Handel ist von einem Mangel an Unternehmensnews und entsprechend fehlenden Impulsen die Rede.

Vor dem Wochenende rücken an den Märkten nun aber amerikanische Konjunkturdaten in den Mittelpunkt. Zum einen wird die Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht veröffentlichen. Zum anderen gibt das Institut ISM seinen stark beachteten Einkaufsmanagerindex bekannt. Die Daten dürften grad mit Blick auf die weitere Politik der US-Notenbank von Bedeutung sein und könnten entsprechend an den Finanzmärkten für grössere Impulse in die eine oder andere Richtung sorgen.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt kurz nach 11.00 Uhr 0,07 Prozent auf 8'975,72 Punkte, auf Wochensicht ergibt dies ein Plus von rund 0,6 Prozent. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) avanciert 0,28 Prozent auf 1'392,28 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,06 Prozent auf 10'520,65 Punkte. Von den Top 30 Werten liegen 21 im Plus und neun im Minus.

