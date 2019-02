Hamburg (ots) - Gruner + Jahr investiert weiter in den wachsenden Lizenzmarkt und baut den Bereich Brand Business als wichtige Geschäftssäule stark aus. Im Zuge dessen verstärkt G+J die Leitung von Brand Business: Verlagsgeschäftsführer Frank Stahmer tritt neben dem bisherigen Leiter Axel Korda in die Führung ein und wird Sprecher des Bereichs. Gemeinsam werden sie das Lizenzgeschäft strategisch weiterentwickeln und operativ leiten.



In dem Bereich Brand Business bündelt G+J seit 2005 das Lizenzgeschäft rund um seine starken publizistischen Marken. In Zusammenarbeit mit ausgewählten Branchenpartnern entstehen auf dem deutschen Markt innovative Produkte wie die SCHÖNER WOHNEN-Kollektion, die CAPITAL-Siegel oder die BEEF!-Restaurants.



Stephan Schäfer, G+J Produktchef: "Die Markenwelten von SCHÖNER WOHNEN, BEEF! oder CAPITAL sind nur drei Beispiele für den Erfolg von G+J Brand Business. Der Lizenzbereich hat sich zu einer der tragenden Säulen unseres Geschäfts entwickelt. Und wir sehen hier weiter großes Wachstumspotenzial, unsere Ziele sind sehr ehrgeizig. Daher legen wir noch mehr Kraft auf Brand Business. Frank Stahmer und Axel Korda ergänzen sich hervorragend, zusammen mit einem starken Team werden sie das Wachstum des Markengeschäfts vorantreiben."



