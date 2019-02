Frankfurt am Main (ots) - Gute Nachrichten für Agenturen und werbungtreibende Unternehmen: Noch bis zum 8. Februar können Arbeiten beim MAX - dem Deutschen Dialogmarketing Preis - eingereicht werden. Und Mitmachen lohnt sich gleich aus mehreren Gründen: Arbeiten, die es auf die Shortlist schaffen, sammeln wichtige Punkte für die Kreativrankings von HORIZONT (Faktor 2), Red Box (Faktor 2) und W&V (Faktor 1). Darüber hinaus haben kreative Köpfe die Möglichkeit, ihr Können dem Fachpublikum am 7. Mai auf dem OMR Festival in Hamburg zu präsentieren. Dort findet die MAX-Award Preisverleihung statt und die besten Dialogkampagnen werden mit Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet.



"Die OMR ist ein extrem attraktives Umfeld für den MAX - sowohl die Preisträger als auch die Besucher des Festivals profitieren davon, dass dort exzellentes Dialogmarketing ausgezeichnet wird. Und Punkte für gleich drei Kreativrankings gibt es nebenbei auch noch.", sagt DDV-Präsident Patrick Tapp.



Der MAX-Award zeichnet die besten Dialogkampagnen des Jahres im gesamten deutschsprachigen Raum aus. Insgesamt stehen 33 Kategorien zur Wahl, die das ganze Spektrum des Dialogmarketings aufzeigen. Eine Fachjury trifft zunächst eine Vorauswahl aller eingereichten Arbeiten in puncto Kreation und Effizienz und legt die Shortlist fest. Über die endgültige Platzierung entscheidet ein öffentliches Online-Voting.



Alle Informationen zum Wettbewerb und zur Teilnahme unter: www.max-award.de



