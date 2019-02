Köln (ots) - Und zum Fünften. Auch in diesem Jahr wird die REWE Group für ihre außerordentliche Mitarbeiterorientierung vom Top Employers Institute als Top Employer Deutschland 2019 zertifiziert. Damit geht die begehrte Auszeichnung seit 2015 im fünften Jahr in Folge an den genossenschaftlichen Handels- und Touristikkonzern. Im Rahmen der seit 1991 jährlich weltweit durchgeführten Untersuchung erhielten 1.300 Unternehmen in 156 Ländern auf fünf Kontinenten die begehrte Auszeichnung.



"Wir glauben, dass alle 2019 zertifizierten Unternehmen außergewöhnliche Mitarbeiterbedingungen aufweisen. Indem diese die Entwicklung und Förderung ihrer Mitarbeiter ins Zentrum ihres unternehmerischen Handelns stellen, tragen die Top Employer ganz entscheidend zur nachhaltigen Gestaltung der Arbeitswelt bei und werden zurecht als Employer of Choice bezeichnet", erläutert David Plink, CEO des Top Employer Institute, das Votum.



"Als Lebensmittelhändler stehen wir in einem harten Wettbewerb. Nicht zuletzt die Digitalisierung stellt hohe Anforderungen an uns. Umso wichtiger sind unsere Mitarbeiter. Sie sind Erfolgsgaranten, Innovationstreiber und Botschafter unseres Unternehmens. Um diese und andere Herausforderungen zu meistern, müssen wir einerseits die fähigsten Köpfe für uns begeistern und andererseits die langjährigen Mitarbeiter an uns binden. Attraktivität bemisst sich heute aber nicht mehr nur am Gehalt oder dem Dienstwagen. Wir haben daher ein breites Portfolio von Angeboten, das auf die jeweiligen Lebenssituationen unserer Mitarbeiter zugeschnitten ist. Eine junge Familie hat in dieser Hinsicht andere Anforderungen als ein Mitarbeiter, der Angehörige pflegen muss. Wir sind mit unseren Angeboten auf dem richtigen Weg. Insofern freuen wir uns sehr, dass wir durch die Zertifizierung erneut durch externe Spezialisten bestätigt werden", erklärt Dr. Daniela Büchel, Bereichsvorstand Handel Deutschland, HR & Nachhaltigkeit, REWE Group.



Für die Auszeichnung durchlief die REWE Group erfolgreich ein umfassendes Zertifizierungsprogramm. Dieses besteht aus 100 Fragen, die die zehn Praxisbereiche Talentstrategie, Personalplanung, Talent Acquisition, Onboarding, Training & Entwicklung, Performance Management, Führungskräfteentwicklung, Karriere- und Nachfolgeplanung, Compensation & Benefits und Unternehmenskultur untersuchen. Das Top Employers Institute bewertet inwieweit diese durch die strategische Ausrichtung, die Einbindung von Führungskräften, entsprechende Anwendungen und deren Überprüfung und durch den Einsatz von Technologien unterstützt werden. Bereits im vergangenen Jahr war die REWE Group Top Employer Deutschland 2018. Das vor über 25 Jahren gegründete Top Employers Institute hat in diesem Jahr über 1.300 Top Employer identifiziert und ausgezeichnet. Zusammen haben diese zertifizierten Top Employer einen positiven Einfluss auf das (Berufs)Leben von über 5.000.000 Mitarbeitern weltweit.



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren über 345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 22 europäischen Ländern präsent.



Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER, REWE CITY und BILLA sowie MERKUR, der Discounter PENNY und die Baumärkte von toom. Hinzu kommen Convenience-Märkte (REWE To Go) und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), die Hotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und der Direktveranstalter clevertours.com.



