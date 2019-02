Die weltweit größte vollelektrische Doppeldecker-Busflotte geht in diesen Tagen in der chinesischen Stadt Xi'an an den Start. Es handelt sich um 200 BYD-Doppeldecker vom Typ K8S, die sechs Buslinien der Stadt bedienen werden. In Xi'an fahren inzwischen mehr als 3.000 Elektrobusse des Herstellers. Die im Nordwesten Chinas gelegene Stadt ist der historische Ausgangspunkt der alten Seidenstraße und ...

