Obwohl Luft/Wasser-Wärmepumpen die Verkaufsstatistik in der Wärmepumpenbranche anführen, haben die Erdwärmepumpen wieder an Akzeptanz gewonnen

Gründe hierfür sind laut Experten die Fortschritte bei der Qualitätssicherung, Lärmschutzgründe sowie Vorteile bei der Kühlung während langer Wärmeperioden wie im letzten Jahr

Nicht Erdwärmepumpen, sondern Luft/Wasser-Wärmepumpen führen aktuell die Verkaufsstatistik der Wärmepumpenbranche an (Bild 1). Die Gründe sind plausibel: Der verschärfte Dämmstandard bei Gebäuden sowie immer engere Bebauungen begünstigen die preisattraktiven, aber nicht unbedingt energieeffizienten Luft/Wasser-Wärmepumpen. Allerdings nehmen damit auch Klagen von Anwohnern über Lärmbelästigung zu, ausgelöst durch die nicht immer optimal platzierte Anordnung der Außeneinheit.

Durch die stetige Erhöhung der Innenraumtemperaturen im zurückliegenden Sommer könnten die erdgekoppelten Wärmepumpensysteme wieder mehr in den Fokus des Verbrauchers rücken, zumal diese lautlos arbeitenden Anlagen in der Regel auch kostenlose Naturalkühlung gleich mit zur Verfügung stellen. Das im Kreislauf geführte Wasser in den Erdwärmesonden (EWS) bzw. Brunnenwasser reicht meist völlig aus, ein Gebäude über eine längere Hitzeperiode auf Komforttemperatur zu halten. Kühlung mittels EWS hat außerdem den Vorteil, dass sich das Erdreich im Umkreis der Erdwärmesonden zuverlässig regeneriert und damit ein nachhaltiger Heiz/Kühlbetrieb gewährleistet ist.

