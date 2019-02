Nach einem Krisenjahr hat das Management des Thyssenkrupp -Konzerns am Freitag auf der Hauptversammlung Versäumnisse eingestanden. Die Anleger setzen derweil bereits auf die versprochene Besserung: Die Papiere des Dax-Konzerns, der vor der Aufspaltung in ein Industriegüter- und ein Werkstoffunternehmen steht, kletterten zeitweise um fast 5,5 Prozent. Zuletzt behaupteten sie mit 3,5 Prozent Zuwachs immer noch die Dax -Spitze.

"Keine schlechten Nachrichten sind gute", sagte ein Börsianer. Thyssenkrupp bestätigte für das laufende, vom Umbau geprägte Geschäftsjahr sein Ziel von über einer Milliarde Euro für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) der fortgeführten Aktivitäten - nach vergleichbar 706 Millionen im Vorjahr. Nicht mehr in dieser Prognose enthalten ist das Stahlgeschäft, das Thyssenkrupp in ein Gemeinschaftsunternehmen mit Tata Steel einbringen will. Hier zeigte sich Konzernlenker Guido Kerkhoff zuversichtlich, die Transaktion im Frühjahr abschließen zu können.

"Der Ex-Stahlkonzern kommt endlich bei der wichtigen Restrukturierung voran", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Einzelne Geschäftssparten aus dem zukünftigen Industrial-Bereich liefen zudem sehr gut. Insgesamt sieht er die richtigen Signale, um bei Anlegern für Optimismus zu sorgen. Dazu gehört auch, dass den Anteilseignern mittelfristig wieder höhere Dividenden in Aussicht gestellt wurden./ag/mis/jha/

ISIN DE0007500001

AXC0149 2019-02-01/12:44