Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Iberdrola auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,8 Euro belassen. Der spanische Energiekonzern sei ein großer Spieler im Geschäft mit Windkraftanlagen auf See, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er lobte insbesondere die Mischung aus gut ausgerichtetem Wachstum und vergleichsweise wenigen konjunkturellen und regulatorischen Risiken des Konzerns. Positiv zugunsten der Aktie wertet er auch das starke Management und dessen Erfolge, Markttrends zum Wohle der Firma zu identifizieren./tav Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 20:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2019 / 03:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: ES0144580Y14