Die internationale Beratung Prophet (www.prophet.com) rekrutiert Alexander Beutel als Partner am Berliner Standort. Die erfahrene Führungskraft wird ab sofort den weiteren Ausbau des Deutschlandgeschäfts unterstützen. Hierfür wird er seine Marktexpertise sowie Branchenerfahrung in die Kundenakquise und operative Projektarbeit einbringen.



Mit dieser Einstellung baut Prophet das europäische Partner Team unter Leitung des Führungsduos für EMEA, Tosson El Noshokaty und Tobias Bärschneider, weiter aus. "Nachdem wir uns insgesamt in den europäischen Märkten stark etablieren konnten, wollen wir jetzt noch gezielter auf Deutschland setzen. Wir freuen uns, dass wir mit Alexander Beutel einen erfahrenen Mann gewinnen konnten, der in der Vergangenheit immer wieder sehr erfolgreich Teams, Kunden und ganze Märkte aufgebaut hat", betont El Noshokaty. Neben Berlin hat Prophet noch zwei weitere europäische Büros in London und Zürich.



Alexander Beutel blickt als Markenstratege auf berufliche Stationen in multinationalen Konzernen, Top-Management-Beratungen und globalen Netzwerkagenturen zurück. Die Kenntnis dieser Perspektiven ermöglicht Kunden ganz besondere Chancen. "Als Berater bringe ich, über die relevante Expertise hinaus, vor allem folgende Kompetenz mit: Empathie für die Menschen und ihre Bedürfnisse in vielfach komplexen Kontexten. Das ist, so meine Erfahrung, oft die wahre Basis für effiziente Lösungen entlang des Prozesses. Meine klare Haltung ist, dass die Entwicklung von Marken Strategie und Implementierung vereint. Mit Betonung auf dem Zweiten. Denn hier wird es für den Kunden erlebbar, spürbar und wirkt Präferenz bildend. Marketing und Sales sowie die Markenaktivierung zum Beispiel im visuellen Erscheinungsbild gilt es integrativ mit der konsistenten Gestaltung der Markenerlebnisse und Innovationen über alle relevanten Kontaktpunkte und Partner weitblickend zu führen.", betont Alexander Beutel.



Tobias Bärschneider resümiert: "Prophet durchlebt gerade eine spannende Zeit, in der - ähnlich wie bei unseren Kunden - alles Digitale Teil der DNA wird. Unsere divers angelegten Kompetenzen bilden hierfür die bestmögliche Basis. Umso mehr freuen wir uns, diese Weiterentwicklung mit einem verstärkten Team angehen zu können. Alexanders fachliche Expertise rund um Brand Activation und Experience sowie sein reicher Erfahrungsschatz, von strategischer Beratung hin zur Kreation, bilden genau unser Leistungsspektrum ab. Er bringt sozusagen das Beste aus allen Welten mit - und kennt seinen Heimatmarkt Deutschland wie kaum ein Zweiter."



Beutel war bis vor kurzem als Managing Partner bei Martin et Karczinski tätig. Über die vergangenen Jahre führte er u.a. die Weiterentwicklung des Markenauftritts von Lufthansa. In der zukünftigen Rolle wird er Unternehmen mit seiner Expertise in Markenstrategie und Brand Experience unterstützen und seinen Pragmatismus nutzen, um diese auch "auf die Straße" zu bringen. Seine umfassenden Erfahrungen aus der Arbeit mit Unternehmen unterschiedlichster Branchen, mit besonderem Fokus auf Finanzdienstleistungen, Automobil und Luftfahrt, kommen ihm dabei zugute.



Über Prophet



Prophet wurde 1992 in San Francisco gegründet und ist heute das größte unabhängige Beratungsunternehmen für Wachstumsthemen im Bereich Marke und Marketing in einer immer digitaleren Welt. Kunden wie AEG, BASF, DB Schenker, eBay, Osram, T-Mobile und UBS verlassen sich auf unseren Rat und sehen in uns einen langfristigen strategischen Partner. We help our clients to find better ways to grow! Prophet.de



