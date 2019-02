Frankfurt am Main (ots) -



Prof. Dr. Jens M. Schmittmann wird zum 1. Februar 2019 zum Chefredakteur des Betriebs-Beraters sowie des Steuerberaters berufen. In dieser neu geschaffenen Position berichtet er an den Gesamtverlagsleiter des Verlagsbereiches "Recht und Wirtschaft", Torsten Kutschke, und arbeitet eng mit Dr. Martina Koster, geschäftsführende Redakteurin Betriebs-Berater, und der Redaktion, zusammen. Ziel ist es, das Angebot der juristischen Fachmedienmarke Betriebs-Berater gemeinsam weiter auszubauen.



Der 1946 erstmals erschienene Betriebs-Berater ist eine der führenden wöchentlichen Fachzeitschriften für Wirtschafts-, Steuerjuristen sowie Wirtschaftsprüfer in Deutschland. Neben Wirtschaftsfachzeitungen wie der Lebensmittel-Zeitung, TextilWirtschaft und Horizont zählt der wöchentlich immer freitags in gedruckter Form erscheinende Betriebs-Berater zu den verlegerischen Flaggschiffen der dfv Mediengruppe. Der Betriebs-Berater steht für starke Inhalte in gedruckter und digitaler Form, sowie für eine wachsende Zahl wichtiger juristischer Fachkonferenzen (Steuerkonferenz der Deutschen Wirtschaft, Deutsche Arbeitsrechtskonferenz, M&A-Konferenz) und Seminare.



Prof. Dr. Jens. M. Schmittmann ist Wissenschaftler und ausgewiesener Praktiker, seit vielen Jahren Autor der dfv-Fachzeitschriften Kommunikation & Recht (K&R) sowie Recht Automobil Wirtschaft (RAW) und hat auch im Betriebs-Berater publiziert. Nach mehrjähriger Tätigkeit als gerichtlich bestellter Insolvenzverwalter wurde er hauptberuflich Lehrender an der FOM Hochschule am Hochschulzentrum Essen. Im Jahr 2006 wurde er auch zum Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschafts- und Steuerrecht, berufen und war bis Anfang 2014 Dekan des Fachbereichs Wirtschaftsrecht. Nach seinem Wehrdienst studierte Schmittmann Rechtswissenschaften, Volkswirtschaft und Romanistik an den Universitäten Bochum, Bonn und Trier. Nach Ablegung beider juristischer Staatsprüfungen erhielt er 1996 die Zulassung zur Anwaltschaft. In den Jahren 1996 und 1997 war er bei KPMG Deutsche Treuhandgesellschaft AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Düsseldorf angestellt und übte eine freiberufliche Tätigkeit als Rechtsanwalt in Essen aus. An der Universität Trier wurde Schmittmann 1998 zum Thema "Telefaxübermittlungen im Zivilrecht unter besonderer Berücksichtigung des Wettbewerbsrechts" zum Dr. iur. promoviert. Von 1998 bis 2013 war Schmittmann als Rechtsanwalt in der Kanzlei Dr. Schulz & Sozien, Rechtsanwälte Notare Steuerberater, in Essen tätig. Zudem folgte 2001 die Bestellung zum Steuerberater. Die Rechtsanwaltskammer Hamm hat ihn zum Fachanwalt für Steuerrecht, zum Fachanwalt für Insolvenzrecht sowie zum Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht ernannt. Parallel zu seiner Tätigkeit als Professor war er von Dezember 2013 bis Oktober 2018 Mitglied des Zweiten Senats des Anwaltsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen. Seit 1. November 2018 ist er Mitglied des Senats für Anwaltssachen des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe.



Die dfv Mediengruppe verfügt mit ihren juristischen Titeln unter den Rechtsfachmedienanbietern in Deutschland über eine spezifische Marktposition. Prof. Dr. Jens M. Schmittmann: "Die dfv Mediengruppe steht für die einzigartige Kombination aus realwirtschaftlichem Branchenspektrum, juristischer Fachmedienkompetenz sowie exklusiven Zugängen zu allen wichtigen Wirtschafts- und Steuerjuristen in Kanzleien, Behörden, Rechtswissenschaft und Unternehmen. Diese Vorteile in der weiteren Markterschließung wollen wir zukünftig gemeinsam verstärkt nutzen."



Neben Eigenentwicklungen und organischem Wachstum soll gezielt auch nach neuen Geschäftsfeldern Ausschau gehalten werden, die passend zur Marke Betriebs-Berater zukünftig weiteres Potential bieten. Dr. Martina Koster, geschäftsführende Redakteurin Betriebs-Berater: "Die Schaffung der Position eines Chefredakteurs sehe ich als eine Investition in die Zukunft. Die Weiterentwicklung unserer Fachmedienmarke Betriebs-Berater und die Verknüpfung mit anderen Titeln unseres Hauses liegt der gesamten BB-Redaktion schon immer sehr am Herzen. Daher freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Professor Schmittmann und heiße ihn im Betriebs-Berater-Team herzlich willkommen."



