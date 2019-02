Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das Unternehmen sei hinter der Marktentwicklung geblieben, was Umsatzmodelle und die Aggressivität bei der Behauptung ihn mehreren Wachstumsbereichen betreffe, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die angekündigten Maßnahmen seien aber angemessen, um die Marktnachfrage und aktuelle Trends zu bedienen. Die Software AG sollte mittels seiner neuen mehrjährigen Strategie fähig sein, in Wachstumsmärkten mitzuhalten./elm/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2019-02-01/13:08

ISIN: DE000A2GS401