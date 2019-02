Die US-Notenbank hat den Edelmetallen ordentlich Beine gemacht. Gold hat sich seiner charttechnischen Fesseln auf eindrucksvolle Art und Weise entledigt. Silber ist ebenfalls in die Gänge gekommen und in den Bereich jenseits der 16,0 US-Dollar vorgedrungen. Palladium scheint ebenfalls wieder in die Spur zurückzufinden. Und selbst "Sorgenkind" Platin profitiert von der aktuellen ...

