Apple hat zuletzt nicht nur Zahlen zum 1. Quartal des Apple-Geschäftsjahres (das am 29. Dezember 2018 endete) kommuniziert - sondern auch Angaben zur nächsten Dividendenzahlung gemacht. Konkret: Demnach soll eine Dividende in Höhe von 0,73 Dollar je Aktie am 14. Februar 2019 ausgeschüttet werden. Die Zahlung soll an diejenigen Aktionärinnen und Aktionäre gehen, die die Apple Aktie am 11. Februar 2019 (Ende des Handelstages) im Depot haben. Wer noch schnell vorher Apple Aktien kaufen möchte, sollte ... (Peter Niedermeyer)

