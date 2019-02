Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DWS nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25,75 Euro belassen. Die Managementgebühren hätten den Konsensschätzungen entsprochen, erfolgsabhängige sowie andere Gebühren die Erwartungen aber deutlich verfehlt, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Angaben zur Dividende seien 5,5 Prozent niedriger ausgefallen, als erwartet wurde. Insgesamt gestalte sich das Zahlenwerk uneinheitlich./mf Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 07:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2019-02-01/13:16

ISIN: DE000DWS1007