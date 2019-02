Slate Asset Management L.P. ("Slate"), gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft ein Lebensmitteleinzelhandelsportfolio in Deutschland für 31,5 Mio. Euro erworben hat. Das Portfolio umfasst 27 Objekte mit einer vermietbaren Fläche von ca. 60.000 m². Die Objekte befinden sich in neun verschiedenen Bundesländern, wobei die Mehrheit in Baden-Württemberg und Bayern liegt. Hauptmieter sind Netto, Penny und Edeka. Goodwin Procter LLP fungierte bei dieser Transaktion als Rechts- und Steuerberater von Slate.

Seit Dezember 2016 hat Slate insgesamt 10 Portfolioakquisitionen in Deutschland getätigt. Heute umfasst das europäische Portfolio von Slate 160 Lebensmittelmärkte in Deutschland mit einer Gesamtmietfläche von über 260.000 m². Die Mehrzahl der Mieter gehört zu den weltweit größten Lebensmitteleinzelhändlern, u. a. Edeka, REWE, Lidl und Aldi. Slate plant die Präsenz im deutschen Markt weiter auszubauen und weitere Akquisitionen im Bereich Lebensmitteleinzelhandel zu tätigen.

Über Slate Asset Management L.P.

Slate Asset Management L.P. ist eine führende Immobilien-Investmentplattform mit einem verwalteten Vermögen von über 6 Mrd. Dollar. Slate ist ein werteorientiertes Unternehmen und in erheblichem Umfang Sponsor aller seiner privaten und öffentlich gehandelten Anlagevehikel, die auf die individuellen Ziele seiner Investoren zugeschnitten sind. Der sorgfältige und selektive Investmentansatz des Unternehmens schafft langfristige Werte, mit dem besonderen Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung und überdurchschnittliche Renditen. Slate wird von außergewöhnlichen Mitarbeitern sowie flexiblem Kapital unterstützt und hat die bewiesene Fähigkeit zur Initiierung und Umsetzung einer großen Bandbreite von ausgezeichneten Investments. Weitere Informationen erhalten Sie unter slateam.com

