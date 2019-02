Der von der Politik gewollte Wechsel zur E-Mobilität bietet aus Sicht von Thyssenkrupp-CEO Guido Kerkhoff für sein Automotive-Geschäft mehr Chancen als Risiken. Nur ein geringer Teil der Komponenten hänge am Verbrennungsmotor, sagte er auf der Hauptversammlung in Bochum. Thyssenkrupp mache den meisten Umsatz in der Sparte mit Federn, Stabilisatoren, Lenkung und Dämpfung, also Chassiskomponenten. Kerkhoff sagte, er erwarte, dass die Anforderungen an das Chassis durch das autonome Fahren steigen werden.

