Der Gesamtmarkt bleibt fragil, weil es gemischte News gibt: Gutes aus den Staaten, schwächeres aus China. Und ganz ist es sich nicht ausgegangen in Wien: Aber der ATX konnte im Jänner den Dezember-Absturz zu ca. 3/4 wieder gutmachen. Das Monatsplus, das die Heftrücken der nunmehr (#25 ET Mitte Februar) 25 Ausgaben des Börse Social Magazine darstellen, ist mit 8,73 Prozent das bisher grösste in der Magazine-History, Der April 2017 ist übertroffen. ATX ( Akt. Indikation: 2997,80 /2998,00, 0,42%) Die beste Aktie im Jänner war FACC (am 8.2. gibts den Zukunftsdialog in Wien) mit 21,9 Prozent Plus. Auch bei den grössten Tagesgewinnen sieht man FACC vorne, am 17.1. gabs 8,75 Prozent Plus. 1. 17.01.19 FACC 8,75 2. 25.01.19 Erste Group 7,43 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...