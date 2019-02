Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Metro AG nach einem Pressebericht über einen möglichen Anteilsverkauf des China-Geschäfts auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Damit stelle sich die Frage, welche Probleme der Handelskonzern mit einer solchen Transaktion lösen wolle, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn es sein nicht klar, warum man ein stark wachsendes und profitables Geschäft wie in China ohne Not losschlagen sollte./edh/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

