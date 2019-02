Hinwil - Nach mehr als 25 Jahren verschwindet der Name Sauber aus der Formel 1. Das zuletzt als "Alfa Romeo Sauber" bezeichnete Team wurde in "Alfa Romeo Racing" umbenannt. Dies teilte der Rennstall am Freitag mit.

Peter Sauber hatte ein gleichnamiges Team 1970 gegründet und dann mit ihm im Jahr 1993 sein Debüt in der Motorsport-Königsklasse gefeiert. Der Finne J.J. Lehto hatte den C12 gleich auf Platz fünf gesteuert.

New name, same game! We're excited to announce Sauber ...

