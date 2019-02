SRC Research bestätigt die Kaufempfehlung für S Immo und hebt das Kursziel von 20,00 auf 20,50 Euro an. Am 28. Januar hat das Unternehmen eine Mitteilung bezüglich des 2018er Bewertungsergebnisses veröffentlicht, "welches erneut sehr hoch und sogar über dem hohen 2017er Niveau (127,6 Mio. Euro) ausfallen wird", so die Analysten. Dies habe auch zur Folge, dass nach Unternehmensangaben der Nettogewinn nach Minderheiten deutlich über dem Vorjahreswert von über 130 Mio. Euro liegen werde. Die SRC-Analysten haben entsprechend ihre Erwartung für das 2018er Nettobewertungsergebnis von 95 Mio. Euro auf 131 Mio. Euro und die Schätzung für den Nettogewinn von 135 Mio. Euro auf knapp 157 Mio. Euro erhöht. Ebenso gehen sie nun von einer 2018er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...